Rio - Considerado o clássico mais charmoso do Brasil e um dos maiores do país, o Fla-Flu já protagonizou partidas memoráveis que se tornaram inclusive literatura da língua portuguesa, principalmente nas obras de Nelson Rodrigues. No entanto, em termos de decisão, o clássico andou adormecido durante os anos de 1996 e 2016. Sem decidirem um Estadual por 22 anos, o duelo entre os rivais voltou a ficar na moda na Cidade Maravilhosa e agora vão fazer a final do torneio pela terceira vez em cinco anos.

Atual bicampeão, o Flamengo chega a decisão como favorito. O Rubro-Negro levou a melhor nas últimas duas decisões. Em 2017, se sagrou campeão sob o comando de Zé Ricardo, após derrotar o Fluminense nos dois jogos da final. No ano passado, ainda com Jorge Jesus como treinador, a história se repetiu.



Apesar do favoritismo rubro-negro, o elenco do Fluminense encorpou bastante e o Tricolor não pode ser visto apenas como um azarão. Sob o comando de Roger Machado, o clube das Laranjeiras tem sido bastante competitivo na temporada. Nos últimos dois Fla-Flus, o Tricolor levou a melhor sobre o maior rival e agora deseja encerrar o jejum de títulos no Estadual que dura desde 2012.

Os dois clubes são também os maiores vencedores do Campeonato Carioca. Após passar o Século XX atrás, o Rubro-Negro tomou a dianteira e atualmente é o maior campeão isolado com 36 títulos. O Fluminense vem atrás com 31 e deseja reduzir a vantagem do clube da Gávea, para quem sabe futuramente recuperar a sua hegemonia.