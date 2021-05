Considerado uma das maiores revelações de geração 2000, o norueguês Haaland está em alta no mercado da bola AFP

Rio - Com a renovação de contrato de Neymar com o PSG, as poucas esperanças que o Barcelona tinha de contar com o jogador se acabaram. Agora, todos os olhares estão para Haaland, atacante do Borussia Dortmund. De acordo com o jornal espanhol "AS", a contratação do atleta é a prioridade no clube catalão.

Além do atacante norueguês, Memphis Depay e Kun Aguero também são uma das opções para o time catalão. A permanência de Lionel Messi também é considerada chave para o planejamento do clube espanhol para a próxima temporada.

Enquanto seus representantes já pensar na próxima temporada, dentro de campo a equipe ainda sonha com o título do Campeonato Espanhol. Atualmente, o Barça está em terceiro lugar, atrás do Real e do Atlético de Madrid.