Denilson Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:41

Rio - A partir do próximo sábado, Flamengo e Fluminense começam a decidir o título do Campeonato Carioca. O ex-jogador e atual comentarista da Band, Denílson, analisou a decisão e afirmou que uma vitória tricolor no confronto não deve ser encarada como improvável.

"O Fluminense chega num momento legal. Não é aquela de ainda estar tentando encontrar um caminho com o Roger. Quando caiu no grupo do River Plate na Libertadores muita gente se assustou, mas o time tá lá, confortável na Libertadores e jogando bem. Não seria surpresa, com todo respeito aos dois clubes, que o Fluminense vencesse a final", afirmou.

Publicidade

A apresentadora Renata Fan afirmou que o Flamengo tem favoritismo na final, porém, ela alertou também para o bom momento da equipe comandada por Roger Machado.



Publicidade

"Não dá para dizer que o Fluminense não está bem. Passou por uma maratona, uma odisseia, para viajar na libertadores, depois passa pela Portuguesa e vai à decisão. Por outro lado o Flamengo deitando e rolando na Libertadores e no Estadual todo mundo aproveitando quando entra. Um grande confronto. O Flamengo é sempre favorito, mas o Flu vai vender caro", apostou a apresentadora.