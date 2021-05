Alê Oliveira deixa a TNT Sports Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:11

Rio - Dias após sua saída da TNT Sports, Alê Oliveira que se desentendeu nos últimos tempos com o narrador André Henning, seu ex-companheiro no canal. Em entrevista ao podcast "Sistema Solari", ele disse que sua relação com o colega começou a desandar por divergências políticas e relacionadas à pandemia.

“Eu nunca falei isso, até porque eu não sabia que estava nesse nível, fiquei sabendo esses dias. Ele sempre foi o cara mais meu amigo na minha trajetória no Esporte Interativo, sempre. O Mauro Beting me deu muita força. Eu levei pra lá o Guilherme Pallesi, o Rodrigo Rodrigues, que é o meu melhor amigo da minha vida no jornalismo. O André gosta das mesmas coisas que eu. Gosta de tomar uma, de resenha e tal. Eu sempre ficava com ele. Ele sempre foi o cara mais próximo de mim lá no Esporte Interativo”, iniciou Alê.

“Mas tem umas loucuras que eu não consigo entender, envolvendo o Rodrigo [Rodrigues], envolvendo política. A gente entrou em uma discussão muito louca porque ele achava que eu tinha que ter um comportamento e eu achava que ele tinha que ir cuidar da vida dele. É muito fácil você julgar se você não está longe da sua filha, se você não tem sua carreira ameaçada, se você não perde o seu melhor amigo e se você não tem um montão de mentiras a seu respeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que seu eu tivesse ficado em casa esse tempo todo [de pandemia], eu já tinha morrido. Já tinha me jogado do meu apartamento ou dado um tiro na minha cabeça, por que eu não aguento. Porque é o meu trabalho, a minha filha, meu amigo… são as coisas que eu mais gosto nesse mundo. Então, o cara fala assim “fica em casa”, pra ele é fácil. Ele não está passando por isso. Para ele é mole e fácil ficar em casa. Eu quis passar isso e ele não entendeu. Eu não vou concordar com ele porque ele é o André Henning e a gente não se falou mais”, completou.