Publicado 10/05/2021 15:24

Portugal - A campanha história do Paços de Ferreira no Campeonato Português foi coroada neste domingo com empate de 1 a 1 diante do Marítimo. O resultado valeu a classificação da equipe para Europa Conference League da próxima temporada. Os pacenses voltarão a figurar em uma grande competição europeia. A ultima participação foi na temporada 2013/14. O goleiro Jordi falou sobre a conquista.

“Para os jogadores, comissão técnica foi como um título. A equipe do Paços vinha de uma grande reformulação, voltando recentemente de uma segunda divisão, remontando o elenco. Não foi uma caminhada fácil. Vencemos o Porto, Braga, Vitória de Guimarães adversários que engrandecem a campanha”, explicou o arqueiro, que foi titular em todas as partidas do Paços de Ferreira no campeonato.

Apesar do Paços de Ferreira voltar a disputar uma grande competição europeia, essa experiência não será novidade para Jordi. Em 2018, o goleiro disputou a Liga dos Campeões da Ásia, pelo Tractor, do Irã.

“Foi um grande aprendizado como homem e profissional. Certamente sai mais maduro. São essas grandes competições que todo jogador quer disputar na carreira. Claro que também é importante esses campeonatos para o fortalecimento da marca do clube e pela experiência em jogar contra adversários que pensam futebol diferente do país que jogamos. Estou muito confiante que podemos fazer história novamente”, finalizou Jordi, que está em sua primeira temporada na europa, e tem contrato com o Paços até Junho de 2022.