Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 17:49 | Atualizado 10/05/2021 17:50

Rio - Casagrande foi alvo de ofensas por parte do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-GO, Jovair Arantes. Nesta segunda-feira, em entrevista á Rádio BandNews FM, o dirigente atacou o comentarista da TV Globo por criticar as vacinas oferecidas pela Conmebol a atletas, benefício que foi utilizado pelo clube goianiense na última semana, no Paraguai, e chegou a chamá-lo de viciado.

"Vou falar de um dos que fizeram as críticas, o Casagrande. Se perguntassem se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com respeitar vidas, com preservas vidas...", afirmou Jovair.



"O que o Atlético-GO fez, e fez muito bem, foi vacinar lá, porque é uma vacina oferecida pela Conmebol, sem nenhum centavo do Brasil. Com esse volume de vacinas que estamos tomando, é economia para o Brasil, e nós entendemos que a prática esportiva tem que ser preservada também, como a vidaO Atlético sempre primou pela prática esportiva, pela vida, pelo respeito aos protocolos desde o começo. O Atlético é um time que está absolutamente correto. Os que estão fazendo essa tempestade em copo d'água são uns imbecis politicamente corretos", completou.