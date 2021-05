Buffon chega a Paris para assinar com PSG Reprodução/Instagram

Rio - Campeão do mundo pela Itália em 2006, Buffon anunciou nesta terça-feira que deixará a Juventus ao fim desta temporada. O goleiro de 43 anos, em entrevista à emissora beIN Sports, ainda não bateu o martelo sobre uma possível aposentadoria ou se seguirá nos gramados.

"O meu futuro está claro e traçado: este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo", afirmou Buffon, que tem contrato até 30 de junho com o time de Turim.



"Recebi tudo e não podia pedir mais. É o fim de um ciclo", acrescentou o goleiro, que tem 683 jogos pela Juventus e atualmente é reserva do polonês Szczsny.

Buffon começou sua carreira em 1995, nas categorias de base do Parma. Em 2001, o arqueiro foi contratado pela Juventus, onde permaneceu até 2018, quando foi transferido para o Paris Saint Germain. Na França jogou apenas uma temporada antes de voltar à Itália. O goleiro é considerado um dos mais goleiro de todos os tempos e um dos grandes ídolos da Velha Senhora. São 25 títulos na carreira, sendo 21 dele pela Juve, e 1 Copa do Mundo pela Itália, em 2006.