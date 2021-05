Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas AFP

Rio - O Governo Federal confirmou nesta terça-feira que imunizará a delegação brasileira que irá às Olimpíadas de Tóquio com vacinas que serão doadas pelo COI. A expectativa é vacinar cerca de 1500 pessoas, entre atletas, entre membros de comissão técnica e jornalistas envolvidos na cobertura A informação foi confirmada durante entrevista coletiva com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Ministro da Cidadania, João Roma, o secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães, e o Diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major-Brigadeiro Isaias Carvalho.

Temos uma esperança, que são as vacinas, que tem o potencial de conter o caráter pandêmico dessa doença. A prática de esportes é algo que tem um benefício global para a saúde e os Jogos Olímpicos é a festa mundial dos esportes que já vêm desde a época da idade antiga. Nós vamos vacinar os nossos atletas olímpicos e as comissões técnicas para garantir que esses atletas possam desempenhar muito bem suas capacidades nos Jogos de Tóquio e trazer bastantes medalhas. Vamos fazer essa iniciativa contando com o apoio de farmacêuticas que doarão doses para o nosso Programa Nacional de Imunizações, de forma que não vai desfalcar o PMI, que já caminha de maneira célere", declarou Queiroga.

"Os atletas precisam estar imunizados e seguir os protocolos internacionais para fazer parte desse importante evento, que será observado em todo o mundo e servirá de estímulo para práticas saudáveis e para que a população esteja sintonizada com a saúde preventiva", disse Roma.

A cada vacina cedida para imunizar a delegação brasileira, o COI doará outras duas para o SUS. Alguns países, como a Austrália, já começaram a imunizar seus membros com as doses doadas pelo comitê. No Brasil, a expectativa é de que isso comece a acontecer até sexta-feira.