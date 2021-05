Torcedor Elliot Wright foi agredido por Oliver McBurnie, atacante do Sheffield United Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 13:40

Se não bastasse o rebaixamento no Campeonato Inglês de sua equipe, o Sheffield United, Oliver McBurnie ainda acabou preso. O atacante de 24 anos foi acusado de agredir um torcedor do Leeds após uma provocação na rua. Tudo foi gravado.

De acordo com a imprensa britânica, Elliot Wright, de 21 anos, teve cortes no rosto e um olho roxo. Ao jornal 'The Sun', o torcedor do Leeds contou que McBurnie discutia com uma mulher quando ele fez uma piada para o jogador relaxar porque "nada pode ser pior do que ser rebaixado".

Publicidade

O torcedor gravava no celular, o que irritou o jogador, que partiu para cima quando , Elliot Wright continuou gravando. McBurnie, com uma calça do Sheffield , primeiro derrubou o aparelho e pisou. Logo depois, partiu para cima com socos e pontapés. O vídeo foi visualizado mais de 1 milhão de vezes na internet.

Publicidade

O vídeo foi apresentado por Elliot Wright como prova ao prestar queixa contra McBurnie, que ficou sob custódia da polícia. O Sheffield, lanterna do Campeonato Inglês, informou que vai investigar o atacante internamente.