Neymar renovou com o PSG até 2025 Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:43

Rio - Parece que Neymar tem o desejo de conquistar mais uma medalha olímpica e de disputar a Copa América. Segundo informações do colunista João Henrique Marques, do "UOL", o jogador já teria avisado ao Paris Saint Germain o seu desejo de defender a Seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho deste ano.

Para que isso aconteça, basta um entendimento entre o clube francês e a CBF, antes da convocação final de Tite. Vale lembrar que essa situação já foi tema de discussão entre o jogador e o Barcelona, em 2016. O fato de Neymar disputar as olímpiadas, que acontecem entre 22 de julho e 8 de agosto, o deixaria fora de toda a pré-temporada e início do Campeonato Francês. O PSG também teria que lidar com a possível ausência de Mbappé, que também quer participar da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos.



Já a Copa América não seria um problema para o calendário do clube de Paris. Já que a competição está marcada para as datas Fifa, em junho, assim como a Eurocopa. Outro fator que pesa, é o acúmulo de competições em um curto espaço tempo.

O PSG quer que Neymar e Mbappé escolha apenas uma das competições para participar. Na visão do clube, os jogadores precisam de férias após uma temporada exaustiva.