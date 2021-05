Manchester City é campeão inglês AFP

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:05

Inglaterra - O Manchester City é o novo campeão inglês. Sem entrar em campo, a equipe de Pep Guardiola se beneficiou do tropeço do United, que foi derrotado pelo Leicester por 2 a 1 em partida pela 36ª rodada e faturou o caneco do principal torneio da Inglaterra pela sétima vez em sua história.

Com o resultado, o Manchester United parou nos 70 pontos, enquanto o City, que ainda joga na atual rodada na próxima sexta-feira contra o Newcastle, já tem 80. Com nove pontos em disputa, a equipe de Guardional não pode mais ser alcançada pelos rivais.



Este foi o quinto título do City do Campeonato Inglês, desde que o clube de Manchester se tornou um milionário do futebol europeu. Sob o comando de Pep Guardiola é o terceio. Além dos títulos da Premier League, o espanhol já venceu quatro Supercopas da Liga Inglesa, duas Supercopas da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.

Além do Campeonato Inglês, o Manchester City já conquistou a Supercopa da Liga Inglesa nesta temporada. A equipe comandada por Pep Guardiola vai tentar a glória máxima na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea no próximo dia 22. O título é inédito para os citizens.