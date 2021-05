Benfica de Jorge Jesus ainda sonha com o segundo lugar no Campeonato Português Divulgação

O Benfica segue na briga por uma vaga na fase de grupos da Champions League. Nesta terça-feira (11), o time de Jorge Jesus visitou o Nacional, na Ilha da Madeira, e venceu o lanterna por 3 a 1. Pedrão abriu o placar para os donos da casa, mas fez contra no segundo tempo e deixou tudo igual. Gonçalo Ramos, que saiu do banco, marcou mais duas vezes e decretou a vitória encarnada.

Fora de casa, o Benfica foi quem controlou a partida na Ilha da Madeira, mas o Nacional, apostando em contra-ataques, foi quem mais finalizou. Com oito minutos de jogo, depois de escanteio pela esquerda, Otamendi se atrapalhou e a boa sobrou para Riascos. O camisa 94 acertou a trave e o zagueiro Pedrão aproveitou o rebote.



Precisando do resultado, o Benfica voltou pressionando no segundo tempo e logo aos cinco minutos o lateral-esquerdo Nuno Tavares marcou em chute de fora da área. O lance, porém, foi anulado depois de checagem do árbitro ao VAR. Na origem, o brasileiro Lucas Veríssimo fez falta em Pedro Mendes.



Pouco depois do gol anulado, o Benfica teve mais um lance checado pelo árbitro de vídeo após chute de Everton Cebolinha pegar na mão de João Vigário. O ex-atacante do Grêmio aproveitou cobrança de escanteio pela direita, bateu de primeira e o time vermelho pediu pênalti. A reclamação, porém, não surtiu efeito.



Sem desistir, o Benfica continuou pressionando o Nacional e virou num intervalo de três minutos. Aos 32, Cebolinha fez jogada pela esquerda e tocou para Seferovic. O camisa 14 chutou, a bola desviou em Pedrão e entrou. Em sequência, Gonçalo Ramos recebeu de Darwin Núñez e virou. No fim, a dobradinha se repetiu e Gonçalo Ramos ampliou após passe de Darwin Núñez.



SITUAÇÃO

Com a vitória, o Benfica continua com o sonho de conseguir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. O time de Jorge Jesus, que está em terceiro lugar, chegou aos 70 pontos e está a quatro do Porto, o segundo colocado, a duas rodadas do fim do Campeonato Português.

Na próxima rodada, a penúltima do torneio, o Benfica encara o Sporting, que é o líder da competição e pode chegar para a partida já como campeão. O duelo acontece no sábado, no Estádio da Luz. No domingo, o Nacional encara o Famalicão. O time da Ilha da Madeira pode chegar para o duelo já rebaixado.