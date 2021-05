Bicampeão olímpico, Rafael Nadal ainda não bateu o martelo sobre a participação nos Jogos de Tóquio AFP

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:37 | Atualizado 11/05/2021 18:07

Roma - Um dia após a americana Serena Williams colocar em dúvida a presença nos Jogos de Tóquio, Rafael Nadal, outro campeão olímpico, reforçou o discurso sobre a incerteza de disputar a Olimpíadas, possivelmente a última da carreira. Dono de duas medalhas de ouro - uma em simples em Pequim-2008 e outra nas duplas, ao lado de Marc López, no Rio-2016 -, o espanhol, que completará 35 anos no dia 3 de junho, avaliou que a pandemia do novo coronavírus criou uma série de empecilhos para os próximos passos de sua vitoriosa carreira.



"Eu ainda não sei. Sinceramente, não posso dar uma resposta porque não tenho clara essa parte do meu calendário. Em um mundo normal, por razão alguma eu perderia as Olimpíadas, é claro. Todo mundo sabe o quanto essa competição é importante para mim. Só que nas atuais circunstâncias, no entanto, não está claro para mim", disse Nadal.

Número 3 do ranking da ATP, o tenista ainda não bateu o martelo, mas o movimento de incerteza e dúvidas tem ganhado força entre os atletas. O tenista japonês Kei Nishikori também mostrou a sua preocupação e questionou a realização da competição entre os meses de julho e agosto.

O Comitê Organizador garante que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontecerão de forma segura e protegida, mas uma pesquisa realizada na semana passada apontou que 59% dos entrevistados querem o evento cancelado contra 39% defendendo que ele deveria acontecer. Vale lembrar que o público estrangeiro está vetado e que atletas e imprensa estarão submetidos a normas rígidas de controle para evitar a contaminação pela covid-19.