Flamengo enfrenta o Fluminense pela 3 rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 21:15

Chega ao fim o Campeonato mais charmoso do Brasil. O Cariocão se despede dos torcedores cariocas com o clássico dos clássicos: um Fla x Flu em dose dupla será transmitido pela RecordTV Rio.

O primeiro jogo será neste sábado, 15/05, às 21h, no Maracanã. O jogaço entre Fluminense e Flamengo será transmitido pela RecordTV para todo o Brasil. No sábado seguinte, 22/05, às 21h, a RecordTV transmite a partida de volta entre os dois times, que acontecerá também no Maracanã.



A cobertura contará com apresentação de Mylena Ciribelli, com narração de Lucas Pereira, comentários de Guttemberg Fonseca e de Ricardo Rocha.