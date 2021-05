Alef Manga disputará Brasileirão pelo Goiás Divulgação

Por MH

Publicado 11/05/2021 18:39

Rio - O atacante Alef Manga justificou a grande gafe que cometeu em sua apresentação no Goiás. Após dizer que desejava fazer um bom campeonato para se transferir para um clube grande, o artilheiro do carioca disse que estava nervoso e manifestou seu respeito pelo Esmeraldino.

Publicidade

“Estou passando para vocês que estou muito feliz por esse momento que estou vivendo, muito feliz por essa camisa maravilhosa. Muitas pessoas estão falando que eu falei que quero sair daqui para ir pra um clube grande. Estava nervoso na entrevista, mas o Goiás é um time grande, sei o quanto pesa essa camisa e o quanto é importante vestir essa camisa. Pode ter certeza, torcedor, que não vai faltar força de vontade. Vamos colocar o Goiás onde ele deve estar que é na Série A. Desculpa a todos os torcedores que entenderam mal. Goiás não é pequeno, é time grande, o maior do Centro Oeste“, disse o jogador em uma rede social.



Destaque do Campeonato Carioca, Alef Manga despertou interesse de diversos clubes do futebol brasileiro, como Vasco e Botafogo, mas optou por fechar com o Goiás.