Após 19 anos de espera, os torcedores do Sporting celebraram o título de campeão português AFP

Por AFP

Publicado 11/05/2021 19:59

Lisboa - O Sporting de Lisboa derrotou o Boavista por 1 a 0 no estádio José Alvalade e conquistou seu 19º título do campeonato português esta terça-feira, a duas rodadas do fim, encerrando um jejum de 19 anos sem erguer a taça.

No final da 32ª rodada do campeonato português e a duas rodadas do fim, o Sporting lidera com 8 pontos de vantagem sobre o Porto, que na segunda-feira havia adiado o título para os lisboetas ao vencer o modesto Farense por 5 a 1.

O clube que formou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, é o líder isolado do campeonato desde o início de novembro.

Paulinho marcou no primeiro tempo (36) o gol que acabaria dando a vitória e o título aos 'Leões' em uma partida que foi disputada sem público devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19, embora torcedores tenham se reunido do lado de fora do estádio e distúrbios foram registrados.

Logo após o gol houve confrontos entre torcedores e policiais em torno do estádio José Alvalade. Alguns fãs atiraram projéteis, especialmente garrafas, contra a polícia, que respondeu com tiros de bolas de borracha, informou a televisão local. Uma pessoa teria se ferido.

Já pela tarde, milhares de pessoas se reuniram à espera da partida, que encerrou o longo jejum de 19 anos do Sporting.

As autoridades locais pediram para respeitar as regras sanitárias impostas pela pandemia de covid-19 e estudaram com o clube a melhor maneira de festejar o eventual título.

Após o apito final, milhares de torcedores invadiram as ruas da capital, buzinando em seus veículos e lançando fogos de artifício.

Com este título, o Sporting põe fim à hegemonia dos seus rivais, Benfica e Porto, que dividiram todas as edições desde 2003.

Este é o segundo título do Sporting nesta temporada, depois da Taça da Liga, conquistada no final de janeiro contra o Braga (1-0).

No dia 23 de maio, Benfica e Braga entram em campo para disputar a final da Taça de Portugal, que também vai acontecer com portões fechados.