Neymar e Cristiano Ronaldo poderiam estar envolvidos em troca Franck Fife/AFP Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:51

Rio - Cristiano Ronaldo deve deixar a Juventus nesta temporada e o nome do atacante português vem sendo especulado no Paris Saint Germain, de Neymar. As especulações em torno do nome de CR7 surgiram após o craque brasileiro afirmar que gostaria de jogador com o português.

Publicidade

"Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já joguei com excelentes jogadores como, por exemplo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mas ainda não tive a oportunidade de jogar com Ronaldo", disse disse o ex-santista, em declarações à revista GQ, mas sem entrar em detalhes se isso seria possível acontecer no milionário PSG.



"Tenho quase 30 anos e uma boa carreira em termos pessoais. Mas quero vencer a Copa do Mundo (com o Brasil). Esse é o meu maior sonho, mas também quero ganhar tudo que puder com o PSG", salientou.



Publicidade

Neymar chegou a comentar também os jogadores que ele mais admirava no início da carreira.

"Quando era jovem, adorava ver futebol graças a jogadores como Zidane, Lampard, Rooney, Beckham. Eles eram o tipo de jogador de que eu gostava."