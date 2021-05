Cristiano Ronaldo não vive boa fase com a Juventus AFP

Publicado 12/05/2021 14:50

Se não bastasse a pressão pela má campanha na temporada, Cristiano Ronaldo estaria criando um clima de descontentamento no elenco da Juventus. É o que afirma o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'. Segundo a publicação, alguns jogadores estariam incomodados com algumas regalias do craque português.

A liberdade que a diretoria da Juventus dá a Cristiano Ronaldo está no centro da questão agora. Segundo o jornal, alguns jogadores não gostaram que o craque tenha sido liberado do treino após a derrota para o Milan. Ele acompanhou dirigentes do clube em visita à fábrica da Ferrari.



Essa não foi a primeira vez que o jogador não comparece a um treino para compromissos relacionados a patrocinadores. E alguns jogadores dizem não ser justo Cristiano Ronaldo ter tratamento diferente.

Enquanto isso, a Juventus segue em crise, com grande risco de ficar fora da Champions League da próxima temporada. Atualmente em quinto lugar a três rodadas do fim do Campeonato Italiano, a equipe está a um ponto do Napoli, quarto.