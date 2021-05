Aos 30 anos, Douglas Costa está perto de sacramentar a volta ao Grêmio com status de reforço de peso Marco BERTORELLO / AFP

Publicado 12/05/2021 14:59

Porto Alegre - Uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira em Porto Alegre deixou muito bem encaminhada a volta de Douglas Costa ao Grêmio após 11 anos na Europa. Principal entrave para o acerto, a adequação salarial à realidade brasileira foi aceita pelo atacante, mas o anúncio oficial ainda depende da liberação da Juventus, da Itália.

Após topar a redução dos valores praticados no continente europeu, o staff de Douglas Costa negociará diretamente com o clube italiano. Douglas Costa estava emprestado para o Bayern de Munique, da Alemanha. Fora dos planos do clube bávaro, ele também dificilmente será aproveitado em Turim devido à ampla reformulação prometida após a quebra da sequência de títulos do Calcio e mais uma eliminação precoce na Liga dos Campeões. Nem mesmo Cristiano Ronaldo, que também tem contrato válido até junho de 2022, está garantido em Turim na próxima temporada.

"Fomos convidados a ir na casa do Douglas, pelo Douglas, para conversar a respeito do assunto. Ele fez uma tremenda concessão, vis a vis o que ele recebe na Europa. Nós melhoramos um pouco a nossa condição, que é muito menor do que estava anunciado antes e nos aproximamos muito. Eu diria o seguinte: ele agora tentará a liberação na Juventus. Se a Juventus o liberar, tenho certeza que chegaremos a um acordo. Graças ao esforço que ele fez, em aumentar as concessões para o Grêmio e ao esforço que o Grêmio está fazendo também, que é importante. Mas ele ficará dentro das condições que o Grêmio pode sim pagar", disse ao 'ge', o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann.

Contemporâneo de Taison, revelado pelo Internacional e repatriado este ano após 11 temporadas na Europa, Douglas Costa segue o caminho do amigo e companheiro de seleção brasileira na Copa da Rússia, em 2018. Na melhor cenário, o atacante tentará a rescisão sem custos com a Juventus, assim como Taison conseguiu com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O empréstimo ao Grêmio com prioridade do clube italiano na contratação de alguma revelação é outra possibilidade.

Considerado uma das principais revelações do Grêmio, Douglas Costa foi vendido ao Shakhtar, em 2010, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época). Caso confirmado, ele será uma reposição de peso para suprir em alto nível a carência deixada por Everton Cebolinha e Pepê, recentemente, negociados com os portugueses Benfica e Porto, respectivamente.