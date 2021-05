Wellington Silva estreou pelo Gamba Osaka-JAP Divulgação/Gamba Osaka

Publicado 12/05/2021 18:04 | Atualizado 12/05/2021 18:06

Rio - O atacante Wellington Silva estreou com a camisa do Gamba Osaka nesta quarta-feira diante do Hiroshima Sanfrecce na derrota por 2 a 1 em partida válida pelo campeonato nacional. O jogador passou por um longo processo de espera até a estreia pelo novo clube.

‘O resultado foi longe de ser o ideal, mas o sentimento é de gratidão por poder voltar a jogar futebol. Tentei algumas jogadas no segundo tempo e senti essa falta de ritmo, que é normal. Foram meses de muita dedicação fora de campo, com treinamento e exercícios na academia, sem poder fazer aquilo que mais gosto. Nunca passei por isso. Mas, entendo que por tudo que estamos vivendo no mundo era preciso ter cautela’, explicou o camisa 28.

Com as fronteiras do país nipônico fechadas, devido o aumento de números de caso da Covid-19, o atacante teve que esperar cerca de um mês e meio no Brasil até o consulado japonês ser reaberto para dar entrada no visto de trabalho. Apenas em abril Wellington embarcou para o Japão, porém teve que realizar um período de isolamento de 14 dias, em um hotel na cidade de Fukushima realizando testagens periódicas e seguindo um rigoroso protocolo da J League. Após esse período e com a testagem negativa o brasileiro foi autorizado a viajar para Osaka e se apresentar ao novo clube.

‘Cheguei no clube tem duas semanas e estou bem fisicamente. Realmente o que mais pesou foi o tempo sem jogar uma partida oficial e a intensidade dos treinamentos com bola junto com o grupo. Agora é questão de tempo para pegar ritmo’, explicou o atacante que tem contrato com o Gamba Osaka até fim de 2022.