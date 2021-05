Tino Marcos Globo/João Miguel Júnior

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:24 | Atualizado 12/05/2021 17:47

Rio - Referência no jornalismo esportivo, Tino Marcos decidiu focar mais no universo digital. O repórter fechou um acordo com a Play9, empresa criadora de conteúdo digital que tem como sócios o YouTuber Felipe Neto, o ex-COB Marcus Vinícius Freire e o ex-diretor executivo de Esporte da TV Globo, João Pedro Paes Leme.

A partir de agora, a Play9 será responsável por cuidar das estratégias das redes sociais do jornalista, buscando aprimorar cada vez mais suas publicações e criar novo projetos de conteúdo para plataformas de streaming.

Publicidade

“Produzir conteúdo é o que mais amo. Quando o João Pedro saiu da TV Globo e entrou nessa estrada, – e eu o via como visionário por abandonar a direção de uma TV naquele momento – aquilo me chamou muita atenção. Eu sempre flertei com outras maneiras de produzir, quero conhecer cada rede, e vejo na Play9, além de muita liberdade, um grande suporte na construção de novos projetos”, afirma Tino.

“Passei 20 anos ao lado do Tino na Globo, um querido amigo que sempre foi referência para mim, com talento único para contar histórias em audiovisual. Acredito que agora, liberado para fazer ações no mercado publicitário, ele será muito importante para marcas que queiram construir boas histórias, baseadas em ótimo conteúdo e muita credibilidade. Vamos também criar projetos para plataformas de streaming com o selo de qualidade Tino Marcos. Afinal, as iniciais do nome dele são de Trade Mark também”, disse João Pedro Paes Leme, amigo de longa data de Tino.

Publicidade

Além de Tino, a empresa tem em seu casting de esportes nomes como a jornalista da TV Globo Carol Barcellos, além da craque Marta e do atacante do Real Madrid Vinícius Júnior, que fazem parte projetos específicos para o YouTube.