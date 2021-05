Gil do Vigor foi à Ilha do Retiro, estádio do Sport Divulgação

Por Lance

Publicado 12/05/2021 19:14

Rio - Depois do apoio e do convite, o ex-participante do "Big Brother Brasil 21" Gil do Vigor finalmente visitou a Ilha do Retiro, estádio do Sport, seu time do coração. O "brother" também foi na loja oficial do clube onde uma camisa personalizada com o nome do economista estava exposta para os torcedores. Dentro da casa, Gil chegou a puxar músicas da torcida.