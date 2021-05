Adriano Imperador virou embaixador da Adidas no Brasil REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Por Lance

Publicado 12/05/2021 21:30

Adriano Imperador desabafou nesta quarta-feira sobre a repercussão de sua entrevista emocionada ao portal "The Players Tribune". O ídolo do Flamengo e da Inter publicou dois vídeos em seu perfil no Instagram onde critica a imprensa por postura irreverente com o ex-atacante e sua relação com a bebida.



No primeiro vídeo postado, Didico se mostra contrário à repercussão sobre sua simpatia com a bebida.



- Vocês da imprensa são muito complicados. Falam: "Adriano está bebendo, gosta de beber". Mas é claro. Vocês não pagam minhas contas. Quem paga minhas contas é minha mãe - desabafou.



- Uma coisa boa vocês tentam botar uma coisa ruim. Poxa, isso não se faz, cara. Vocês tem que parar com isso. Isso fica feio. Beber, todo mundo bebe. Vocês mesmos que estão falando mal da gente, enchem a cara de cachaça, mas só querem falar mal de nós. Meu deus, não façam isso - concluiu em seu primeiro vídeo.



Em seguida, no segundo vídeo postado, o ex-atacante ironiza a imprensa e brinca ao pedir para que continuem falando dele.



- E outra coisa, que falem bem, que falem mal, mas falem de mim. Se tiver com raiva, morde as costas. Que papai do céu abençoe vocês, coisas ruins - disse em tom bem-humorado.



Confira a entrevista de Adriano no canal do Youtube "The Players Tribune".