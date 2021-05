Lukaku foi um dos destaques da Inter de Milão na temporada AFP

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 13:31

Além do título do Campeonato Italiano com a Inter de Milão, Lukaku resolveu comemorar seu aniversário de 28 anos no hotel The Square Milano Duomo, no meio da pandemia de covid-19. Mas a festa acabou interrompida de madrugada pela polícia italiana, segundo o jornal italiano 'Gazzetta Dello Sport'.

Segundo a publicação, a polícia apareceu por volta das 3h da manhã, após receber denúncia. Além de Lukaku, outros três companheiros do clube (Hakimi, Perisic e Ashley Young) que jogaram na vitória por 3 a 1 sobre a Roma estavam presentes na festa , que teria ao todo 24 pessoas.

Todos serão multados por violação das leis sanitárias de combate à covid-19, assim como o gerente do restaurante do hotel. De acordo com a imprensa italiana, a direção da Inter de Milão não pretende punir os jogadores por considerar que não era festa e sim um jantar que durou mais tempo do que o permitido.