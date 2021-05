Taça Libertadores AFP

Publicado 13/05/2021 13:10

Rio - A Conmebol oficializou nesta quinta-feira que a cidade de Montevidéu, no Uruguai, receberá as finais da Libertadores e da Sul-Americana deste ano, marcadas, respectivamente, para 20 e 6 de novembro. O martelo foi batido em reunião virtual com membros da entidade.

O principal motivo para a escolha foi a boa situação de saúde no Uruguai. O país projeta que até julho conseguirá ter vacinado um alto percentual de sua população.



Além disso, a Conmebol também já definiu as sedes das decisões de 2022. Guayaquil, no Equador, receberá a final da Libertadores, enquanto a Sul-Americana será decidida em Brasília.