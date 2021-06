Gigante sérvio, de 2,11m, supera Joel Embiid, do 76ers, e Stephen Curry, do Warriors, na disputa de MVP da temporada na NBA - AFP

Gigante sérvio, de 2,11m, supera Joel Embiid, do 76ers, e Stephen Curry, do Warriors, na disputa de MVP da temporada na NBAAFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:22

Denver - O reinado europeu na NBA está mantido, mas a coroa mudou de dono. Eleito o MVP da temporada, o pivô sérvio Nikola Jovic, do Denver Nuggets, será o sucessor do grego Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks. A informação foi antecipada pelo jornalista Shams Charania, do 'The Athletic'. O gigante, de 2,11m, superou Joel Embiid, dos Philadelphia 76ers, e Stephen Curry, dos Golden State Warriors, na disputa que definiu o jogador mais valioso da temporada regular.



Na semifinal da Conferência Oeste contra o Phoenix Suns, Jokic teve média por jogo de 26,4 pontos, 8,3 assistências e 10,8 rebotes. As melhores marcas da carreira garantiram um lugar na história da liga das estrelas do basquete.

No auge, Nikola Jokic não figurou entre as principais apostas no Draft da NBA de 2014. Na ocasião, o sérvio foi o 41º selecionado na segunda rodada pelo próprio Nuggets. Após a derrota no primeiro jogo da série semifinal contra o Suns, Jovic será peça-chave para uma reviravolta.