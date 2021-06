Cristiano Ronaldo fez história com os dois gols marcados na vitória por 3 a 0 sobre a Hungria e se tornou o maior artilheiro da história da competição, com 11 gols - AFP

Por Lance

Publicado 15/06/2021 21:00

Budapeste - Eleito o melhor em campo na vitória de Portugal sobre a Hungria, nesta terça-feira, na estreia dos atuais campeões da Eurocopa, Cristiano Ronaldo comemorou a vitória por 3 a 0, com direito ao recorde de gols na competição: 11. Em jogo complicado, os lusitanos só abriram o placar aos 38 minutos do segundo tempo, e o camisa 7 falou sobre a dificuldade do duelo.

"O importante era ganhar. Foi um jogo difícil contra uma equipe que defendeu bastante muito bem durante os 90 minutos, mas conseguimos marcar três gols", disse CR7.

Com os dois gols marcados na partida, Cristiano Ronaldo superou o ídolo francês Michel Platini, com nove gols, e tornou-se o maior artilheiro da história da Eurocopa. Focado, atacante, de 36 anos, já projeta o confronto com Alemanha, no próximo sábado, às 13h, em Munique, pelo Grupo F da Eurocopa.

"Estou muito agradecido à equipe por ter me ajudado a marcar dois gols e a ser o craque da partida. Era fundamental entrar com o pé direito para dar confiança e agora é continuar e ganhar também o próximo jogo", concluiu o camisa 7.