Cinco brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jovem da Europa | Esporte | O Dia

Rodrygo, do Real Madrid(Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Publicado 16/06/2021 14:07

Europa - O prêmio "Golden Boy", organizado pelo jornal Tuttosport, da Itália, é entregue anualmente ao melhor jogador sub-21 atuando na temporada europeia. A categoria carrega o peso de ser a maior premiação da Europa para os jovens jogadores. Erling Haaland, do Borússia Dortmund, foi o último vencedor.

Nesta edição do prêmio, cinco brasileiros que atuam no velho continente estão concorrendo. São eles: Reinier, ex-Flamengo e atualmente no Borússia Dortmund; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Rodrygo, revelado pelo Santos e atualmente no Real Madrid; Marcos Paulo, luso-brasileiro do Fluminense mas com pré-contrato assinado junto ao Atlético de Madrid, e Luís Henrique, ex-Botafogo negociado em 2020 com o Olympique Marseille.

O prêmio já teve dois brasileiros vencedores: Anderson, pelo Manchester United, e Alexandre Pato, pelo Milan, em 2008 e 2009, respectivamente.

A votação será popular através do site Tuttosport. A lista de candidatos será reduzida para 80 nomes nas próximas semanas.