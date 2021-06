Quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa do Real Madrid, em 470 jogos, Sergio Ramos se despede do clube aos 35 anos - Real Madrid/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 17:47

Madri - Chegou ao fim do ciclo de Sergio Ramos no Real Madrid. Após 16 temporadas no clube, o capitão se despede motivado pelo fracasso no acordo para a renovação de contrato. Nesta quarta-feira, o Real emitiu comunicado com anúncio do adeus oficial na coletiva de imprensa marcada quinta-feira, às 12h30.

Na mira do Paris Saint-Germain, Sergio Ramos deixa o clube como o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa merengue, em 671 jogos. No vencedor período em Madri, marcou 101 gols e conquistou 22 títulos. Em fim de contrato, o zagueiro não aceitou a redução salarial de 10% e deixou claro que gostaria de mais dois anos de vínculo empregatício.

Revelado pelo Sevilla, Sergio Ramos foi o capitão de uma das eras mais vitoriosas do clube, com destaque para o tetra na Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, além de cinco títulos do Campeonato Espanhol e dois da Copa do Rei.





Leia o comunicado:

"O Real Madrid C.F. anuncia que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, às 12h30, terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Sergio Ramos, com presença do nosso presidente Florentino Pérez.



Em seguida, Sergio Ramos se apresentará perante a mídia em entrevista coletiva."