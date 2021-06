Mário Fernandes sofreu uma forte queda durante o jogo contra a Finlândia, mas teve a suspeita de lesão na coluna descartada - AFP

Por AFP

Publicado 16/06/2021 18:04

São Petersburgo - O brasileiro naturalizado russo Mario Fernandes, que sofreu uma queda durante a partida entre as seleções da Rússia e Finlândia pela Eurocopa, nesta quarta-feira, foi examinado no hospital e apresentou lesão alguma na coluna vertebral, informou a federação russa.

"De acordo com o resultado do exame, Mario Fernandes não tem nenhuma lesão na coluna. Ele vai embarcar com a seleção nacional para Moscou e estará sob supervisão dos médicos da seleção russa", divulgou o departamento médico da Rússia, sem especificar se ele poderá continuar na Eurocopa.

O lateral-direito, nascido no Brasil, sofreu uma forte queda durante uma disputa de uma bola pelo alto aos 26 minutos do duelo pela segunda rodada do Grupo B, saindo em uma maca com uma proteção em volta do pescoço e foi substituído por Vyacheslav Karavaev.

A lesão de Mario Fernandes é mais um duro golpe para a equipe russa, que já ficou sem o veterano Yuri Zhirkov, lesionado no sábado na derrota para a Bélgica (3-0) e não irá mais participar do torneio continental. O também lateral Fyodor Kudryashov é outro lesionado no conjunto russo.

Os russos derrotaram a Finlândia por 1 a 0 nesta quarta e mantiveram suas chances de ir para as oitavas de final. Na segunda-feira, enfrentarão a Dinamarca em Copenhague.