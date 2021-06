Buffon está de volta ao Parma após 20 anos - Divulgação/Parma

Publicado 17/06/2021 10:43

Buffon assinou contrato com o Parma por duas temporadas e retorna ao clube em que foi revelado após 20 anos. O veterano deixou a equipe do Enio Tardini em 2001, quando decidiu construir uma carreira na Juventus, na seleção italiana e conquistar títulos.

Kyle Krause, presidente da entidade, mostrou entusiasmo com o retorno do goleiro e afirmou que o atleta de 43 anos está no lugar certo. "Estamos muito felizes em receber Buffon em casa. Nós estamos trazendo esta lenda para o lugar certo. O retorno de Buffon é outra validação dessa ambição. É um momento muito especial para todos nós".



O goleiro italiano fez sua estreia como profissional em 1995 e deixou saudades nos torcedores. Além de ter vestido a camisa do Parma por 220 oportunidades, Buffon conquistou três títulos importantes para o clube: Copa da Uefa, Copa da Itália e Supercopa da Itália.