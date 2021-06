Sergio Ramos se despede do Real Madrid com 671 jogos, 101 gols e 22 títulos - Real Madrid/Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 14:51 | Atualizado 17/06/2021 14:53

Madri - Emocionado, Sergio Ramos se despediu nesta quinta-feira do Real Madrid após 16 temporadas. Com o nome gravado na lista de ídolos do clube, o zagueiro, de 35 anos, não chegou a um acordo para a renovação do contrato, mas não deve ficar muito tempo desempregado, pois o Paris Saint-Germain e clubes da Inglaterra sonham com a sua contratação.

"É um dos momentos mais difíceis da minha vida. Nunca se está preparado para dizer adeus ao Real Madrid, mas chegou a hora (...) Quero agradecer o Real por tudo. Sempre o levarei em meu coração. Quero mais títulos e estou ansioso para jogar por mais anos. Isso não é um adeus, é um até logo. Vejo vocês em breve, porque cedo ou tarde voltarei", disse Ramos, emocionado.

Antes da coletiva de despedida, o ex-capitão foi homenageado pelo presidente do clube, Florentino Pérez. Ícone de uma das gerações mais vitoriosas da história do Real Madrid, o zagueiro parte com números impressionantes. Com 671 jogos, é o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa merengue. Nesse período, marcou 101 gols e conquistou 22 títulos, com destaque para o tetra na Liga dos Campeões.

O ex-capitão Ramos conversou com a imprensa para dar sua versão sobre o fim de seu período com o time merengue, onde ao longo de 16 temporadas conquistou 22 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis e quatro Mundiais de Clubes.

"Nunca quis sair do Real Madrid. O clube se ofereceu para renovar meu contrato. Eles me ofereceram um ano e com um salário menor. Eu queria dois anos. A certa altura resolvi aceitar, mas aquela oferta tinha prazo de validade e eu não sabia", disse o zagueiro.