Kevin De Bruyne estreou na Eurocopa e comandou o show na vitória de virada da Bélgica sobre a DinamarcaAFP

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:36

Copenhague - Em dia marcado pelos tributos a Eriksen, Dinamarca e Bélgica não poderiam ter prestado melhor homenagem ao camisa 10 do que o alto nível de futebol apresentado no Estádio Parken, em Copenhague. Com equilíbrio e talento de sobra, os belgas superaram o 'apagão' e, de virada, garantiram a vitória por 2 a 1, com uma atuação de gala de De Bruyne. Foi dele a assistência para o gol de Thorgan Hazard e o da vitória. Poulsen abriu o placar para os anfitriões.

Com 100% de aproveitamento, a Bélgica garantiu a vaga nas oitavas de final da Eurocopa. Apesar das duas derrotas na competição, a Dinamarca ainda tem chance de classificação, mas tem a obrigação de vencer a Rússia na próxima rodada e torcer pelo tropeço da Finlândia contra a Bélgica.

O curioso é que o astro do Manchester City saiu do banco de reservas para mudar a história do jogo. De Bruyne sofreu múltiplas fraturas no rosto na decisão da Liga dos Campeões, contra o Chelsea, e foi desfalque na estreia da seleção belga na Eurocopa. E fez muita falta, pois o avassalador domínio no início foi dos donos da casa, no melhor estilo 'DinaMáquina'.

Em um jogo limpo e tecnicamente bem disputado, houve tempo para uma série de homenagens a Eriksen, vítima de um mal súbito na estreia da Dinamarca na competição contra a Finlândia, no último sábado. Com faixas, bandeiras, camisas e aplausos, o torcedores fizeram um bonito tributo ao apoiador da Inter de Milão.

Quando o cronômetro marcou 10 minutos no primeiro tempo, todos, jogadores e torcedores, pararam para saudar e aplaudir Christian Eriksen. A energia positiva, inspirou os donos casa, que, com boa atuação, abriram o placar com Poulsen.

De Bruyne entrou no intervalo no lugar de Martens e mudou o curso do jogo. Com muita versatilidade, se multiplicou em campo. No meio de campo, deu início a maioria das jogadas ofensivas, e esbanjou categoria ao deixar os marcadores no chão antes da assistência para o gol de Thorgan Hazard, aos nove minutos. Aos 24, apareceu na frente para aproveitar a ótima e envolvente troca de passes para fuzilar o canto esquerdo de Schemeichel, aos 24. O tributo não se limitou a Eriksen e foi estendido ao bom futebol.