Ídolo do futebol italiano, Gattuso ainda não emplacou na carreira de técnico após a aposentadoria nos gramados - AFP

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:19

Florença - Gennaro Gattuso não é mais técnico da Fiorentina. 23 dias após o anúncio da contratação, o clube toscano confirmou nesta quinta-feira o desligamento do ex-comandante do Napoli na última edição do Campeonato Italiana. O nome de Gattuso já é especulado pela imprensa inglesa no Tottenham.

"A Fiorentina e o Rino Gattuso, de comum acordo, decidiram não continuar com os acordos estabelecidos e não vão iniciar a próxima temporada juntos", diz trecho do comunicado divulgado pela Fiorentina.

De acordo com os principais veículos de comunicação da Itália, a falta de sintonia entre Gattuso e os dirigentes do clube pesaram para a dispensa antes mesmo da estreia oficial à beira do gramado. Do planejamento à montagem do elenco para a próxima temporada, as partes não se entenderam.

A Fiorentina tem pressa para anunciar o substituto e avalia nomes no mercado italiano. Rudi Garcia, Andrea Pirlo e Clauido Ranieri são apontados como os favoritos. Contratado no dia 25 de maio, Gattuso havia assinado contrato com duração de duas temporadas para ocupar o lugar de Giuseppe Iachini.