Pedro comemora gol durante a partida do FlamengoFoto: Silvia Izquierdo/AFP

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:38 | Atualizado 17/06/2021 17:40

Rio - O Vice-Presidente Geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee, criticou veementemente a convocação do centroavante Pedro à seleção olímpica, apesar do Rubro-Negro ter anunciado de que não iria liberar o atleta.

Através da rede social, Rodrigo Dunshee, criticou a quantidade de jogadores que o Flamengo terá como desfalques nas próximas competições ao longo da temporada.

