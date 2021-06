Vitor Belfort está empolgado com a transição para o boxe após deixar o nome gravado na história do MMA - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:58

Las Vegas - Na onda das lutas de exibição, o brasileiro Vitor Belfort, lenda do MMA e ex-campeão do UFC, confirmou a luta de boxe contra o Oscar De La Hoya, vencedor de dez títulos mundiais em seis categorias diferentes da nobre arte. O duelo está marcado para o dia 18 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Após dividir a maior parte da carreira entre o tatame e octógono, Belforf iniciou a transição definitiva para o boxe, aos 44 anos. Chamado de 'Fenômeno' no mundo das artes marciais, o carioca terá pela frente um dos pugilistas mais vitoriosos e populares na história recente do boxe. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, o norte-americano de origem mexicana se aposentou em 2009 com mais de dez cinturões no currículo.

Via redes sociais, o jornalista Mike Coppinger antecipou o anúncio, confirmado por Belfort. Ao 'ge', o lutador, ex-campeão do UFC nas categorias peso-pesado e peso-meio-pesado, prometeu um combate com muita ação na disputa de oito rounds de dois minutos. Aos 48 anos, De La Hoya não compete desde a derrota para Manny Pacquiao, em 2008.