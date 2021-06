Pia Sundhage - Mariana Sá/CBF

Pia Sundhage Mariana Sá/CBF

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:38

Rio - Nesta sexta-feira (18), a técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage, anunciou a lista de convocadas para as Olimpíadas de Tóquio. Em evento realizado no auditório da CBF, a sueca convocou as 18 atletas que irão em busca do ouro olímpico a partir do dia 23 de julho.

Confira a lista de convocadas e suplentes:

GOLEIRAS: Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia Izidoro (Benfica-POR)

DEFENSORAS: Poliana (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Rafaelle (Palmeiras), Erika (Corinthians), Tamires (Corinthians) e Jucinara (Levante-ESP).

MEIAS: Formiga (São Paulo), Andressinha (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras), Marta (Orlando Pride-EUA), Duda (São Paulo), Debinha (North Carolina Courage) e Adriana (Corinthians).

ATACANTES: Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Geyse (Madrid CFF).

SUPLENTES: Aline Reis, goleira (Granadilla Tenerife-ESP); Andressa Alves, meia (Roma-ITA); Letícia Santos, lateral (Eintracht Frankfurt-ALE); Giovana Queiroz, atacante (Barcelona-ESP).

Perguntada sobre a ausência da atacante Cristiane, Pia reforçou a confiança nas atletas relacionadas.

"Normalmente, não respondo sobre jogadoras não chamadas, acho um insulto às que foram convocadas, mas vou falar em respeito à Cristiane. Temos observado de perto as jogadoras em seus clubes, e acredito que temos jogadoras em condição de representar bem a seleção", disse a técnica sueca.