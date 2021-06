Wellington Nem - Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - O atacante Wellington Nem, ex-Fluminense, pode disputar a Série B. De acordo com o site "Globo Esporte", o atacante está negociando com o Cruzeiro para reforçar a equipe até o fim do torneio, em dezembro.

O nome de Nem foi sugerido ao Cruzeiro pelo técnico Mozart, que quase chegou a trabalhar com o jogador no Coritiba. O atacante se animou com a procura da Raposa e a chance de um desfecho positivo na negociação é grande.



Wellington Nem está sem clube desde que deixou o Fortaleza. Recentemente, o nome do jogador também foi especulado no Vasco, mas o Cruzmaltino desistiu da negociação.