Neto, apresentador da Band - Reprodução

Neto, apresentador da BandReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:12

Rio - O apresentador Neto fez uma crítica divertida à novela "Malhação", da TV Globo. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta-feira, o ex-jogador afirmou que é melhor os pais deixarem seus filhos assistirem o Cine Privé, atração da Band que mostra filmes eróticos nas madrugadas de sábado, do que acompanharem a novela teen.

Publicidade

"Isso é conto da carochinha. Que, por sinal, o maior bullying é do Sítio do Picapau Amarelo. Quer bullying maior que aquilo lá? A tia Nastácia é empregada. Não é verdade?", disse Neto, se referindo ao pedido de desculpas do jogador Lucas Lima, do Palmeiras, que foi flagrado em uma festa clandestina.



"Você pega Malhação aí. É melhor assistir ao Cine Privé aqui na Band, Emanuelle, que assistir Malhação. Você não pode deixar seus filhos assistirem à Malhação. Seus filhos vão chegar e falar que querem namorar quatro, quero sair com cinco, gosto de bacanal e vocês vêm com essas 'conversa mole'?", completou.