Patrick de PaulaReprodução Instagram

Publicado 21/06/2021 11:08 | Atualizado 21/06/2021 11:39

Rio - O Palmeiras vai multar e afastar Patrick de Paula por ser flagrado numa festa clandestina na noite do último domingo. Este é o segundo caso de quebra de protocolo sanitário por um jogador do clube em menos de uma semana.

"Da mesma forma com que tratou a situação envolvendo o jogador Lucas Lima, o clube aplicará as sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Ambos os atletas ficam afastados dos treinamentos até determinação do Departamento de Futebol", informou o clube Alviverde.

O volante foi hostilizado por torcedores do clube, que o flagraram saindo de uma festa clandestina em São Paulo.

Depois de Lucas Lima, Patrick de Paula também foi cercado por torcedores do Palmeiras após ser flagrado em festa clandestina.pic.twitter.com/5fUQwRCJhe — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 21, 2021

Na semana passada, o meia Lucas Lima, também foi visto saindo de uma festa que quebrava os protocolos da Covid-19. O atleta também foi hostilizado por torcedores do clube.