Por Lance

Publicado 21/06/2021 12:07

Rio - O Manchester City realizou a primeira oferta oficial para contratar o atacante Harry Kane, do Tottenham. Segundo a imprensa inglesa, a equipe do Etihad Stadium oferece 100 milhões de libras (R$ 694,9 milhões) ao clube de Londres, que não tem intenção em aceitar a proposta.



A equipe de Pep Guardiola está disposta a envolver a ida de alguns jogadores para os Spurs, além da grande quantidade de dinheiro. Gabriel Jesus, Sterling e Laporte são alguns dos atletas que podem entrar na operação. No entanto, nada será decidido enquanto o centroavante estiver servindo a Inglaterra na Eurocopa.



A demanda inicial do Tottenham por Harry Kane gira em torno de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão). Apesar disso, nenhuma oferta nesses valores chegou na mesa de Daniel Levy, mandatário dos Spurs. O clube se vê em uma posição confortável uma vez que o camisa 10 tem contrato até 2024.



No entanto, o atacante já demonstrou desejo público em sair do Tottenham e encontrar um novo clube em que esteja mais próximo de conquistar títulos e melhorar seu rendimento pessoal. Aos 27 anos, um dos principais atacantes do futebol não ergueu uma única taça doméstica ou continental.