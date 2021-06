Wallace, oposto da seleção brasileira - Divulgação: FIVB/VNL

Wallace, oposto da seleção brasileira Divulgação: FIVB/VNL

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:58 | Atualizado 21/06/2021 14:20

Rimini - Em busca de uma vaga na semifinal da Liga das Nações Masculina de Vôlei, o Brasil enfrentou a Itália e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. Com grande poder no ataque nas mãos de Lucarelli e Leal, o time de Carlos Schwanke fechou a partida em 3 a 1 com parciais de 25 a 19, 32 a 30, 22 a 25 e 25 a 20.

O primeiro set foi uma amostra de como Brasil e Itália fariam um grande jogo em Rimini. Apesar do dia inspirado do ponteiro Recine, a seleção comandada por Carlos Schwanke confirmou o favoritismo contra os donos da casa e fechou bem a primeira parte com o placar de 25 a 19 após condução de Bettolo no contra-ataque cedido pelos brasileiros.

Publicidade

Bem-vindo de volta, Lucão! A trama do central com Bruninho, levantador com quem forma uma das melhores duplas do voleibol mundial, deu certo na metade do jogo. Leal apareceu muito bem pela entrada de rede e foi o protagonista brasileiro no segundo set. Já na reta final, os italianos reagiram mais uma vez com os ataques do "baixinho" Recine e do central Leandro Mosca. Após a troca de ataques e seis set points para o Brasil, Lucarelli fechou em 32 a 30 com um belo ace (ponto de saque).

Veio o terceiro set e a Itália foi comandada mais uma vez por Recine. Ignorando o gigante bloqueio brasileiro, o ponteiro italiano foi eficaz e aproveitou muito as bolas diagonais, além de explorar na maioria das vezes o triplo montado por Bruninho, Mauricio Borges e Lucarelli. O Brasil trocou os poucos erros de saque pelos erros de ataque e viu a Itália abrir vantagem e fechar o terceiro set em 25 a 22.

Publicidade

No set seguinte, a seleção brasileira se achou na defesa e contou também com alguns contra-ataques cedidos pela jovem seleção seleção italiana. Fundamental mais uma vez, Lucarelli foi o nome do quarto set e comandou a vitória do Brasil, que fechou a parcial em 25 a 21. O ponteiro foi o principal pontuador do jogo com 21 anotados.