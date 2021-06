Rede Globo - Divulgação

Rio - Ídolo do São Paulo, Richarlyson está perto de se tornar o novo comentarista da TV Globo. De acordo com o portal "Notícias da TV", o jogador tem feito testes com a cúpula da emissora e vem agradando aos executivos.