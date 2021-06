Encontro dos jogadores chilenos com o cabeleireiro - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2021 16:38

Rio - A Conmebol negou o pedido de suspensão provisória para os jogadores Gary Medel, Arturo Vidal, Eduardo Vargas e Pablo Aránguiz, enviado pela AUF (Federação Uruguaia de Futebol). A informação é do jornal uruguaio "Ovación Digital".

Os atletas romperam a 'bolha' após se encontrarem com um cabeleireiro brasileiro no hotel onde a seleção chilena está hospedada. O argumento da AUF é de que os jogadores citados poderiam expor e colocar em risco a saúde dos envolvidos na partida de hoje. No entanto, a Conmebol recebeu o pedido e negou, afirmando que os jogadores poderão ser relacionados pelo técnico Martín Lasarte.

O encontro foi postado na rede social onde é possível ver os jogadores chilenos se encontrando com o cabeleireiro Luís Fernando. Segundo o protocolo da Conmebol, o encontro de terceiros são proibidos e sujeitos a penalização. Portanto, os jogadores chilenos serão multados.