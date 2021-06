Na disputa com Renan Lodi, Alex Sandro recebeu mais oportunidades de Tite como titular nos últimos jogos - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:52

Teresópolis - O prometido rodízio de Tite na Copa América abriu o caminho para a disputa de posições na seleção brasileira. Com exceção de Danilo, Éder Militão, Fred e Neymar, o treinador iniciou os jogos contra Venezuela e Peru com escalações diferentes. Revelados pelo Athletico-PR, Renan Lodi e Alex Sandro têm promovido um elogiado duelo pela posição, com uma pequena vantagem para o lateral-esquerdo da Juventus, titular em três dos últimos quatro jogos do Brasil.

"Nosso diferencial está sendo a preparação de todos os jogadores. É muito difícil em algumas posições dizer quem é o titular absoluto. Todos aqui se sentem titulares. Tite passa que somos todos importantes, temos que estar preparados. Os que estão entrando estão decidindo as partidas. Esse período mais longo também esta sendo importante para entrosamento da equipe", disse Alex Sandro.

Na coletiva concedida nesta segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, o lateral, de 30 anos, evoluiu taticamente na Itália e é um diferencial no esquema de Tite na questão do posicionamento e na marcação. Apesar do gol marcado na goleada sobre o Peru, no Nilton Santos, é o concorrente, que defende o Atlético de Madrid, que tem características mais ofensivas.

"Tem uma estatística na Itália, desde quando estou lá, que diz que os campeões são os de melhor defesa, não o melhor ataque. Mas esse sucesso da defesa não é só dos defensores, tem a ver com toda a equipe, na frente e no meio. Com relação ao Tite, é difícil dizer se ele tem mais mentalidade europeia ou brasileira, mas com todo contexto dos jogadores do Brasil e de fora ele consegue mesclar bem e fazer um ótimo trabalho", destacou o camisa 6.

Com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira, às 21h, no Nilton Santos, já classificado para as quartas de final da Copa América. Provavelmente, o rodízio de Tite, que pretende observar e aumentar os minutos em campo dos jogadores nos planos para a Copa do Catar, em 2022, terá continuidade.

"É um momento especial, todos jogadores de futebol querem viver esse momento nas suas seleções. Mas até o Mundial tem muito chão pela frente, é difícil falar agora sobre a Copa. Óbvio que estamos encaminhando todos os trabalhos, a Copa América é preparação do Mundial também, mas o nosso objetivo agora é vencer a Copa América, depois pensar no Mundial", disse Alex Sandro.