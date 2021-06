Presidente do Coritiba, Renato Follador, de 66 anos. - Foto: Divulgação/Coritiba

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:16

Rio - O presidente do Coritiba, Renato Follador, de 66 anos, está internado em estado grave desde o 1º de junho, no Hospital do Rocio, em Campo Largo (PR), após testar positivo para a Covid-19. Nos últimos dias, o mandatário do Coxa teve piora no quadro de saúde.

Em divulgação hoje à tarde, o boletim médico diz que o dirigente está intubado, com auxílio de ventilação mecânica e sedado. No último domingo, foi instalado pelos médicos o sistema de ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. O aparelho é utilizado como pulmão artificial, em caso de falência respiratória nos pacientes.

Em dezembro do ano passado, o presidente Renato Follador foi eleito com 75% dos votos, ao lado do vice-presidente Juarez Moraes e Silva, que por conta disso, assume a presidência do Coritiba interinamente. Em 1970, Follador, atuou como jogador profissional do clube paranaense, além disso, é filho do atleta Renatinho, que foi campeão alviverde.