Dinamarqueses comemoram a goleada por 4 a 1 que garantiu a classificação e eliminou os russos na Euro - AFP

Dinamarqueses comemoram a goleada por 4 a 1 que garantiu a classificação e eliminou os russos na EuroAFP

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:23

A fase de grupos da Eurocopa que começou com um drama para a Dinamarca virou êxtase. Após o susto com Eriksen, que sofreu mal súbito e precisou ser reanimado em campo na estreia, a 'Dinamáquina' comemorou - e muito - a classificação para as oitavas de final. Ela veio com uma goleada por 4 a 1 sobre a Rússia, em Copenhague, e a vitória da Bélgica por 2 a 0 sobre a Finlândia, o que garantiu o segundo lugar no Grupo B.



Com os resultados, a Dinamarca terminou com três pontos empatada com Finlândia e Rússia, mas ficou à frente das adversárias pelo saldo de gols: 1, contra -2 e -5, respectivamente. A vibração de jogadores e torcedores ao fim do jogo mostrou que não foi fácil.



Publicidade

Após perder para a Finlândia e para a Bélgica, a Dinamarca precisava vencer e torcer por uma vitória da Bélgica no outro jogo. Em casa, os dinamarqueses, que receberam a visita de Eriksen após a alta hospitalar na sexta-feira, abriram o placar justamente com o substituto do meia: Damsgaard, aos 37 do primeiro tempo.

Após o intervalo, a Dinamarca continuou muito superior e Poulsen ampliou aos 13. Ainda faltava o gol da Bélgica, que veio para delírio dos dinamarqueses, só que a arbitragem anulou. Para piorar, a Rússia diminuiu aos 24 com Dzyuba, de pênalti, aumentando a tensão. Mas logo depois a Bélgica abriu o placar. E a Dinamarca marcou mais dois, com Christensen, aos 33, e Maehle, aos 36, para completar a bonita festa e eliminar os russos.



Publicidade

Nas oitavas de final, a Dinamarca enfrentará País de Gales. A partida será no sábado (26), às 13h (de Brasília), em Amsterdã.