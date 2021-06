Jorge Sampaoli em visita a Zagallo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:46 | Atualizado 21/06/2021 18:49

O técnico do Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, passou alguns dias na Brasil para cuidar dos últimos detalhes para o início das atividades do Instituto Sampa 'Olé, projeto social que atenderá duas mil crianças em Búzios e no Rio de Janeiro. Além disso, no fim de semana ele aproveitou para conhecer pessoalmente o Velho Lobo Zagallo.

Nas redes sociais, Jorge Sampaoli comentou a visita a Zagallo e postou uma mensagem para o ex-craque e ex-técnico da seleção brasileira.

"Uma honra aprender com um dos maiores do futebol! Muito obrigado, Zagallo", disse Sampaoli.

Extremamente ligado em questões sociais e com um carinho especial pelos pequenos, o Instituto tem como missão integrar e dar oportunidades à garotada, usando como ferramentas o esporte e a arte. Serão atendidas 2 mil crianças de 5 a 14 anos em situação de vulnerabilidade.



“Sempre tive preocupação com o futuro das crianças e, em breve, vou dar um passo muito importante nesse sentido com o Instituto Sampa ‘Olé. É uma maneira de retribuir tudo o que o futebol me deu ao longo destas décadas”, afirmou o argentino, que embarcou nesta segunda-feira para a França.