Wembley receberá as duas semifinais e a final da Eurocopa - Divulgação

Wembley receberá as duas semifinais e a final da EurocopaDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:45

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta terça-feira (22) que os jogos das semifinais e final da Eurocopa, em Wembley, terão 60 mil torcedores por jogo. O aumento da capacidade do estádio foi de 75%, maior do que inicialmente previsto. Esse foi um acordo entre o governo local e a Uefa, para evitar que a fase final da competição fosse para outro país.

No comunicado, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, agradeceu "pelo trabalho árduo em finalizar este acordo, para tornar os últimos jogos do torneio num grande sucesso em Wembley". Entretanto, não foi especificado como os torcedores estrangeiros farão para entrar no país sem precisar passar pela quarentena.



Publicidade

Na fase de grupos, Wembley estava liberado para receber 22 mil torcedores. Inicialmente, o aumento da capacidade para a fase final seria para 40 mil pessoas. Agora podendo receber até 60 mil torcedores, o evento será o maior no Reino Unido desde o início da pandemia de Covid-19.



Os torcedores que forem a Wembley precisam ter recebido duas doses da vacina contra a Covid-19 pelo menos 14 dias antes do jogo ou mostrar um teste negativo para a doença. Além disso, a Uefa tenta negociar uma permissão para estrangeiros ficarem 24 horas no Reino Unido sem precisar ficar em quarentena.