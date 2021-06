Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas - AFP

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 13:23

Rio - A decisão de ter público nas Olimpíadas, formada pelo Comitê Organizador da competição e do Governo Japonês foi lamentada pelo presidente da Associação Médica de Tóquio, Haruo Ozaki. Com início das aberturas em 23 de julho, a quantidade de público gira em torno de 10.000 pessoas em cada estádio.

"Em comparação com outros municípios, o estado das infecções em Tóquio não melhorou. Se realizarmos as Olimpíadas daqui a um mês neste estado e aumentássemos o fluxo de pessoas, o número de infectados subir, e uma carga excessiva será colocada no sistema médico".

Por este motivo, foi assinado uma declaração pela Associação Médica de Tóquio junto com outras associações médicas na capital, ao Comitê Organizador de Tóquio e outras partes relacionadas, que considerem o cancelamento dos jogos ou a entrada de público nos estádios.

Estima-se que são 370 casos de infecções por dia em Tóquio, quase a metade do que houve no último mês. Porém, os casos voltaram a subir na última semana, ainda que cautelosamente. Haruo Ozaki não permite que ocorra restrições que impeçam os hábitos no fluxo de pessoas, pelo fato de que isso aumente novamente a quantidade na capital.

"Originalmente, havia dúvidas se os jogos poderiam ser realizados. Então, por que de repente deixamos de lado a opção de realizar os jogos sem espectadores e falamos em deixar 10.000 pessoas nos locais? Levando adiante a premissa de que os jogos acontecerão de qualquer maneira, a motivação do público para praticar o autocontrole será perdida e a situação ficará fora de controle".

"Muitos hospitais e clínicas não têm energia ou tempo de sobra devido às vacinações e outras tarefas, e se o número de pessoas infectadas aumentar, isso terá um grande efeito no progresso da vacinação. O governo diz que quer terminar todas as vacinações até o outono, mas então por que vai avançar com algo que funcione contra as contra-medidas contra a infecção só porque estamos nas Olimpíadas?".

Por conta da pandemia, as Olimpíadas que seriam iniciadas em 2020, foram adiadas para 23 de julho deste ano.